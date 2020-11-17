Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области сняли ряд запретов на проведение публичных мероприятий. Соответствующее решение принято на заседании регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты приняли изменения в региональное законодательство, согласно которым увеличивается количество площадок, где можно провести акции.

«Изменения предполагают сокращение перечня мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций», — прокомментировала спикер представительного органа Людмила Бабушкина.

В частности, снят запрет на проведение акций у зданий религиозных объединений, местной и региональной власти, школ, медучреждений, объектов культуры и спорта и некоторых других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательство изменили, чтобы соответствовать недавним решениям Конституционного суда.

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