Екатеринбург, 17 ноября 2020, 12:56 — REGNUM В Свердловской области сняли ряд запретов на проведение публичных мероприятий. Соответствующее решение принято на заседании регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты приняли изменения в региональное законодательство, согласно которым увеличивается количество площадок, где можно провести акции.
«Изменения предполагают сокращение перечня мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций», — прокомментировала спикер представительного органа Людмила Бабушкина.
В частности, снят запрет на проведение акций у зданий религиозных объединений, местной и региональной власти, школ, медучреждений, объектов культуры и спорта и некоторых других объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, законодательство изменили, чтобы соответствовать недавним решениям Конституционного суда.
Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском Заксобрании одобрили смягчение ограничений на массовые акции