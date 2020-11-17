Минск, , 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многовекторная политика республики связана с экономическими вопросами.

Так, во время совещания об актуальных вопросах внешней политики Лукашенко задался вопросом, почему против белорусской «многовекторности подскочили некие силы в РФ».

«Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика», — цитирует его Sputnik.

Лукашенко добавил, что отношения с Москвой сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка. Минск чётко заявил, что «его ближайший союзник, родная страна и народ — это Россия и его граждане», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о неизменной курсе на многовекторность внешней политики Белоруссии.

«Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью — как хотите называйте — лететь на одном крыле», — сказал он.

Читайте также: Лукашенко: у нас — у России и Белоруссии — нет других друзей