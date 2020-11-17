Киев, , 12:52 — REGNUM США позволили Украине модернизировать катера типа Island. Об этом заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук в эфире телеканала «Бриз».

Чиновник рассказал, что уже разработан проект технического задания, который находится на утверждении у заместителя министра обороны Украины и будет подписан в ближайшее время.

После утверждения документа начнётся разработка проекта модернизации кораблей. Модернизацию проведут силами украинских предприятий, отметил Радчук. Американские катера получат артиллерийские системы, которые есть в распоряжении ВМС Украины, системы обнаружения и целеуказания, а также дополнительное оружие и системы пассивной защиты.

Напомним, ранее одесское издание «Думская» сообщило о том, что на американские катера планируют установить советские шестиствольные артустановки АК-306 калибра 30 мм, а также оснастят корабли модернизированными 400-мм торпедами СЕТ-72.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о том, что США вскоре могут передать Украине ещё несколько катеров типа Island.

Читайте ранее в этом сюжете: США передадут Украине еще несколько катеров