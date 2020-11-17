Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Соглашение предусматривает минимальный набор стандартных мер, подлежащих принятию государством порта при заходе иностранных судов в порт или их стоянке в порту. Список назначенных портов сторона передает Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для опубликования.

Реализация мер, предусмотренных соглашением, будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества в противодействии незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу, препятствовать поступлению незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки, отмечают в правительстве.

Соглашение подписали 72 государства, пять — не ратифицировали.

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