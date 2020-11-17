Париж, , 12:43 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду, что Швейцария продолжит переговоры по рамочному соглашению с ЕС, которое должно заменить ряд двусторонних соглашений между странами-членами ЕС и Швейцарией по правовому, миграционному и другим вопросам. Об этом сообщает Le Figaro, во вторник, 18 ноября.

Ле Дриан прокомментировал свою встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили препятствия, мешающие скорейшему заключению рамочного соглашения.

«Иньяцио сообщил мне замечания швейцарской стороны и выразил стремление прийти к соглашению по некоторым спорным пунктам. Но переговоры ведутся под эгидой Европейской комиссии, и это Европейская комиссия должна обеспечивать их продолжение, хотя я очень рад тому, что Швейцария информирует меня по самым важным для нее вопросам», — заявил Ле Дриан.

Напомним, 16 ноября заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Франция рассматривает «возможность введения экономических санкций» от лица Евросоюза против Турции.

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