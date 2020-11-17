Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Члены партии «Европейская Грузия» готовы принять участие в дебатах, на которые вызвал лидеров оппозиции исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом 17 ноября заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия в эфире телеканала Palitra News.

«Несмотря на то, что дебаты с любым из этих политических «клоунов» не помогут разрядить сложившийся кризис, «Европейская Грузия», наша команда полностью и всегда готова. У нас есть небольшой опыт дебатов, полученный во время пребывания в парламенте», — сказал Бокерия.

Он добавил, что пока не может дать согласие на дебаты, так как нужно будет посовещаться с лидерами других оппозиционных партий.

Напомним, ранее Кобахидзе предложил обсудить с представителями оппозиции их обвинения в «фальсификации» властями парламентских выборов. Секретарь «Грузинской мечты» заявил, что сможет доказать несостоятельность обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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