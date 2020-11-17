Баку, , 12:20 — REGNUM Речи о каком-либо статусе Нагорного Карабаха быть не может. Такое заявление 17 ноября в своём обращении к народу сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ни о каком статусе не может идти речи. Есть единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. Есть прогрессивное азербайджанское государство», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что уже неоднократно говорил, что Баку не позволит, «чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство».

«Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — подчеркнул Алиев.

Теперь, по его словам, территориальная целостность Азербайджана восстановлена.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, статус Нагорного Карабаха в этом заявлении глав государств не уточняется. Официальный представитель Кремля указал на необходимость исходить в этом вопросе из международных актов и резолюций Совета Безопасности ООН.

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