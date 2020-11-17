Минск, , 12:14 — REGNUM Запрос о заключении под стражу и выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, направила генпрокуратура Белоруссии властям Польши. Об этом 17 ноября сообщили в белорусской прокуратуре, передает агентство БелТА.

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«По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Белоруссии.

Также указывается, что в отношении указанных граждан ведется расследование управлением Следственного комитета по Минску. Кроме того, отмечается, что Путило и Протасевичу инкриминируется организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций; организация массовых беспорядков; а также умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что картофелем забросали неизвестные территорию посольства Белоруссии в Вильнюсе.