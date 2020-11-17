Москва, , 12:02 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о рекомендациях МИД России прекратить контакты с Арменией, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Мы единственные, кто занимаются СНГ… У нас контакты с некоторыми партиями в Армении. Так нам в МИДе советуют не поддерживать контакты — вот вам дипломаты наши! Надо поддерживать (контакты), чтобы влиять», — заявил Жириновский.

«Видим ошибки нашего МИДа, ответственность за СНГ, за Молдавию — проиграли, Карабах», — добавил он.