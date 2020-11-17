Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Радикализм радикальных демократов доходит до абсурда, пишет пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в своем твиттере 17 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Радикально левый губернатор штата Орегон», говорит Макинэни, запретил собираться на День благодарения компании более, чем из шести человек. А Джо Байден и вовсе ограничил эту цифру пятью людьми.

«Радикальный губернатор даже грозит тюремным заключением людям за то, что они собираются семьями на День благодарения. Это абсурдный левый контроль. Вообще не по-американски!» — возмущается пресс-секретарь.

«Но леваки-головорезы могут свободно собираться вместе, чтобы бунтовать, грабить и жечь центр Портленда», — комментирует ее сообщение конгрессмен Билл Флорс.

«В Орегоне вас могут посадить в тюрьму за то, что вы пригласили слишком много людей на День благодарения. Но если вы хотите бунтовать и грабить в Портленде, не парьтесь!», — поддерживает тему конгрессмен Джим Джордан.