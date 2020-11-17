Москва, , 11:55 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР требуют отставок региональных министров экологии на фоне рекорда по загрязнению воздуха в Самарской области, Бурятии, Оренбургской области, Забайкальском и Красноярском краях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

«Мы направляем два депутатских запроса на вице-премьера Викторию Абрамченко и в Росприроднадзор Светлане Родионовой. Мы просим рекомендовать главам вышеуказанных субъектов РФ освободить от исполнения должностных обязанностей ответственных лиц в связи с крайне низкой эффективностью исполнения федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экология», — заявил Власов.

В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет, сообщило РБК.

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