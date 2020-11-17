Москва, , 11:55 — REGNUM За истекшие 24 часа военно-транспортными самолетами Военно-космических сил (ВКС) РФ Ил-76 и Ан-124 в Армению было доставлено 64 единицы автомобильной и специальной техники для российских миротворцев. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Уточняется, что на протяжении суток самолеты Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ выполнили 22 рейса с аэродрома Ульяновск-Восточный

«В Армению доставлены 64 единицы автомобильной и специальной техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы и другая техника материально-технического обеспечения», — также говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что личный состав и военная техника миротворцев из России после выгрузки из самолетов формируют колонны и передвигаются в Нагорный Карабах.

«На маршрутах следования колонн их прикрытие с воздуха осуществляют вертолеты Ми-8 и Ми-24», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе на сегодняшний день уже провели обмен телами 200 погибших.