Москва, , 11:49 — REGNUM Отношения США и Ирана очень напряженные, в том числе из-за ядерной программы Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н. Дмитрий Асташкин.

«Казалось бы, в 2015 году Иран и группа стран 5+1 (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) заключили «ядерную сделку» в обмен на отмену санкций против Ирана.

Однако Дональд Трамп вышел из программы. Иран ответил на это усилением разработок и наращиванием запаса урана. Теперь Трамп хочет на излете своего президентского срока как-то помешать иранской ядерной программе.

Если верить New York Times, то президент США говорил про авиаудар или кибератаку. Такая агрессия против суверенного государства — это путь к войне.

Не говоря уж о том, что любая атака на ядерные объекты несет риски радиоактивного заражения большой территории. Хорошо, что разговоры не привели к активным действиям.

Ситуация явно изменится с приходом команды Джо Байдена, который говорил о заключении новой сделки с Ираном.

Зная это, Трамп может постараться осложнить отношения с Ираном до конца своего срока. Но времени и возможностей у него всё меньше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по одному из ядерных объектов Ирана, утверждает газета The New York.

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