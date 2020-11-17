Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Если вы хотите провести свадебное торжество в штате Огайо, вам следует знать новые правила, рассказывает конгрессмен Джим Джордан в своем твиттере.

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«Вы можете отвезти своих друзей на свадьбу, но не сидите с ними на рецепшене. Вы можете бросить букет, но не покидайте своего места, чтобы поймать его. Вы можете выпить сидя, но не стоя», — говорит законодатель.

По его мнению, это похоже на странную шутку.