Ереван, , 11:42 — REGNUM В Армении представители оппозиции предлагают отменить военное положение, введённое в стране из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Как заявил 17 ноября руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян, для этого партийцы предлагают провести внеочередное заседание Национального собрания.

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Он напомним, что 10 ноября начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян попросил сохранить военное положение в течение семи дней.

«Сегодня эти семь дней истекли», — приводит РИА Новости слова Марукяна.

Как сообщало ИА REGNUM, военное положение и всеобщую мобилизацию в Армении правительство страны объявило 27 сентября на фоне очередного обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

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Добавим, что в столице Армении несколько дней продолжаются митинги оппозиции. Так, 16 ноября несколько тысяч граждан страны провели акцию протеста в центре Еревана, требуя скорейшей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.