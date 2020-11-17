Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Меры по борьбе с легализацией преступных доходов или отмыванием денег в Грузии высоко оценили члены экспертной группы Совета Европы Moneyval. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии.

«Согласно отчету, в стране нет никаких юридических или структурных препятствий для возбуждения преследования за отмывание денег. Кроме того, отмечено, что в связи со всеми видами отмывания денег, в стране вынесены обвинительные приговоры», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что европейские эксперты проверили не только принятые положения по борьбе легализацией преступных средств, но и их реализацию на практике. В пресс-службе сообщили, что в Генпрокуратуре продолжат повышать эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и выполнять рекомендации от Совета Европы.

Стоит отметить, что проверки европейскими экспертами проводятся в связи с подготовкой Грузии к либерализации визового режима с Евросоюзом.