Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Участников допинговых заговоров, которые «обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам», можно будет привлекать к уголовной ответственности в США. Такое право даёт законопроект, одобренный сенатом Соединённых Штатов, известный как «акт Родченкова» (Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, ставший впоследствии информатором WADA). Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

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Глава USADA Трэвис Тайгерт заявил, что документ прошёл в сенате «без сопротивления», поблагодарив всех тех, кто работал над написанием и принятием этого акта.

«Этот закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, законопроект призван обеспечить защиту информаторов «от мести» и предоставить «возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров».

Глава USADA назвал этот день великим днём в борьбе за чистый спорт и подчеркнул, что спортивные функционеры ожидают, когда законопроект будет окончательно принят.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Сенат и Палата представителей США поддержали «законопроект Родченкова» об уголовном наказании за допинг. Документом предусмотрено наказание в виде штрафа до $1 млн и тюремное заключение до десяти лет за применение допинга. При этом предполагается, что закон будет распространяться на международные соревнования за пределами США, включая чемпионаты мира по разным видам спорта и Олимпийские игры.

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Напомним, в 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а впоследствии информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил Россию в допинговых нарушениях, из-за чего были дисквалифицированы и лишены наград десятки российских спортсменов. В 2018 году Спортивный арбитражный суд (CAS) не подтвердил его обвинения.