Москва, , 11:56 — REGNUM Сообщения о «российских» кибератаках на создателей вакцин от коронавируса — это дань политической моде. Москва сожалеет о такой тенденции, заявил 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

Несколько кибератак ранее зафиксировали в компании Microsoft. Утверждается, что хакеры из России и КНДР действовали против семи компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, разрабатывающих вакцины.

Подобные обвинения в адрес РФ, отметил Рябков, стали «определённой политической модой», дань ей отдают и американские IT-корпорации. Россия же заинтересована только в нормальном отношении к своим разработкам, которые продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнёрами.

Дипломат добавил, что на российские ресурсы фиксируют намного больше хакерских атак. В этом должны разбираться специалисты, однако американская сторона продолжает спекуляции и упорно избегает диалога. Москва об этом сожалеет из-за очевидных негативных последствий.

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