Москва, , 11:27 — REGNUM Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достойно проходят сложный период пандемии. Об этом 17 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания в режиме видеоконференции Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ.

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«Одним из острых вызовов является продолжающаяся пандемия COVID-19», — сказал секретарь Совбеза России.

Также он уточнил, что стремительное распространение коронавирусной инфекции способствовало изменению привычного уклада жизни во всем мире и проверке на прочность глобальной системы политики и экономики.

В то же время, по словам Патрушева, страны-участницы ОДКБ «достойно проходят этот трудный период».

«Предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности», — также предложил в ходе заседания секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 22 410 новых носителей коронавируса.