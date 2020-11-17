Стокгольм, , 11:18 — REGNUM 16 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в своем обращении к жителям страны объявил о новом ужесточении карантинных ограничений. На протяжении четырех недель с 24 ноября в стране запрещено проведение любых мероприятий с участием более восьми человек. В эфире телеканала SVT политический обозреватель Матс Кнутсон обратил внимание, что данная мера властей Швеции действительно является четким призывом к обществу прекратить игнорировать рекомендации властей и соблюдать предписания эпидемиологов.

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»Мы живем во времена испытаний. Будет еще хуже. Выполняйте свой долг. Возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции», — заявил премьер-министр.

«Стефан Лёвен неслучайно использовал такие слова, как «время испытаний», «будет хуже» и «выполняйте свой долг» … Это был явный призыв к обществу, означающий, что теперь все серьезно», — отметил Кнутсон.