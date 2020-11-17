Тбилиси, , 11:16 — REGNUM Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе готов обсудить обвинения в «фальсификации» выборов в парламент Грузии с лидерами оппозиционных партий. Об этом он заявил 16 ноября на телеканале «Рустави 2».

«Цифры, статистика, все говорит о том, что никаких системных манипуляций в этом избирательном процессе не было. Все говорит в подтверждение этого, но они постоянно уклоняются от фактов и манипулируют, — сказал Кобахидзе. — Давайте в формате дискуссии докажем, что все, о чем они говорят, кроме технических недоработок, — это спекуляции и манипуляции».

Секретарь партии также сообщил, что в правительстве разрабатывают правовые механизмы, которые должны помешать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и ряду других деятелей участвовать в грузинской политике. Подробности Кобахидзе разглашать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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