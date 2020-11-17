Сарасота, США, , 11:13 — REGNUM Городская комиссия американского города Сарасота проголосовала за сохранение памятника «Безоговорочной капитуляции» на берегу залива Сарасоты, сообщает конгрессмен Вер Бучанан в своем твиттере 16 ноября.

Памятник «Безоговорочная капитуляция», Сарасота Цитата со страницы Вера Бучанана в Twitter

Ранее газета Sarasota Herald-Tribune сообщала, что городской Комитет по общественному искусству поддерживает перенос знаменитой статуи с ее нынешнего места на набережной залива, но последнее слово оставалось за городской комиссией.

«Спасибо всем, кто сделал так, чтобы их голос был услышан. Статуя является знаковой частью набережной Сарасоты и по-настоящему значима для ветеранов и жителей нашего района», — пишет конгрессмен.