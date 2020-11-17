Пекин, , 11:16 — REGNUM Сторонников идеи «независимого Тайваня» власти КНР внесут в специальный список на фоне усиления контактов этого региона с США. Об этом пишет 17 ноября газета South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине.

Специалист по делам Тайваня из правительственного аналитического центра в Пекине пояснил, что чёрный список, вероятнее всего, обнародуют после инаугурации избранного президента США. В список внесут тех, кто открыто, в том числе агрессивно, выступает за независимость Тайваня или финансирует сепаратистов.

Санкции будут нацелены на небольшое число людей. Они коснутся лидеров сепаратистов и не повлияют на деловые контакты или личные поездки между Тайванем и КНР.

Вероятно, под санкции попадут глава администрации Тайваня Цай Инвэнь и члены её команды, а также депутаты Демократической прогрессивной партии Тайваня, которые выступают за сближение с США.

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