Луганск, , 11:11 — REGNUM Украинская сторона проигнорировала план ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, сообщила 17 ноября пресс-служба МИД ЛНР.

Дипломат рассказал, что стороны договорились разработать совместный план по урегулированию конфликта, который бы соответствовал Минским соглашениям. Одним из элементов работы над планом должны были стать письменные замечания к проектам документа от каждой из сторон конфликта.

«В случае направления таких замечаний, мы были готовы провести предлагаемую внеочередную встречу уже через сутки — сразу после изучения комментариев Украины», — отметил Дейнего.

По его словам, «чуда не произошло» и Украина просто проигнорировала план мирного урегулирования, представленный республиками Донбасс, никак его не прокомментировав.

«Сейчас утро вторника, а обещанных замечаний либо проекта, соответствующего Минским соглашениям, от украинской стороны никто так и не увидел», — сказал глава МИД ЛНР.

Он также напомнил, что письменные замечание к украинскому проекту были переданы украинской стороне ещё 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидёвка назвал «очередным популистским ходом» обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР ответили на обращение Зеленского к жителям Донбасса