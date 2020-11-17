Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Непоследовательными и политизированными счел антикоронавирусные меры американский сенатор Пэт Туми. Комментируя в своем твиттере новость о том, что власти Филадельфии принимают новые ограничения, сенатор выражает непонимание и негодование.

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"Запрещено: есть в ресторане, ходить в школу, на работу, на похороны или свадьбу. Разрешено: огромные протесты в поддержку либеральной политики или предпочтительных политических кандидатов», — предлагает сравнение сенатор.

По словам Туми, такая позиция кажется непоследовательной и произвольной, но, иронизирует политик, он «уверен», что у мэра Джина Кенни и чиновников Филадельфии есть данные, подтверждающие необходимость именно таких ограничений.

Согласно новым ограничениям, никакие собрания в помещении, публичные или частные, не допускаются. Предприятиям настоятельно рекомендуется разрешить сотрудникам работать из дома, где это возможно. Недавно запрещенные «внутренние» собрания включают свадьбы, похороны и домашние визиты. Собрания на открытом воздухе ограничены 10% заполняемостью территории или десятью людьми на тысячу квадратных футов.