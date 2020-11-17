Горно-Алтайск, , 11:03 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Республики Алтай согласовали кандидатуру Эжера Ялбакова на должность первого зампреда правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отмечается, он будет курировать работу правительства по вопросам внутренней политики, в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, молодёжной политики. Вице-премьер также будет содействовать развитию местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Эжер Ялбаков родился 11 августа 1975 года в селе Усть-Кан, окончил Омский юридический институт МВД России. Работал в правоохранительных органах, а также на госслужбе. В 2014 году стал министром культуры региона. В следующем году был назначен зампредом правительства.

С ноября 2018 по сентябрь 2020 года возглавлял Усть-Канский район, пока вновь не был приглашён главой республики Олегом Хорохординым в правительство.

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