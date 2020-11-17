Ереван, , 10:42 — REGNUM После того, как заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе вступило в силу, в данном регионе пропало десять граждан Республики Армения (РА). Об этом 17 ноября сообщает армянское представительство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сегодня в Европейский суд по правам человека представлено заявление о применении в отношении Азербайджана срочных мер с требованием предпринять шаги по обеспечению права на жизнь 10 граждан, пропавших 11 ноября на участке автодороги Горис-Шуши», — говорится в сообщении.

Также в нем содержится призыв воздержаться от бесчеловечного отношения к данным пропавшим армянским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время осуществляется переброска самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.