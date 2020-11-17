Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект, призванный урегулировать пользование береговой полосой в пределах внутренних водных путей Российской Федерации организациями внутреннего водного транспорта, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Порядок выдачи согласия администрациями бассейнов внутренних водных путей на использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей для возведения некапитальных строений, сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров, а также в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами устанавливается Минтрансом, следует из документа.

Кроме того, дополняется перечень оснований и целей использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, случаем использования земель в целях возведения на береговой полосе в пределах внутренних водных путей некапитальных строений, сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров, а также в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.