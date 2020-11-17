Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Недостаточное число военных баз и союзников препятствуют России в том, чтобы у нее был статус супердержавы. Такое мнение содержится в новой книге экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land), которая 17 ноября поступила в продажу.

По мнению 44-го президента США, «Россия больше не является сверхдержавой».

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (арсеналу США), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире», — также говорится в книге Обамы.

При этом экс-президент отмечает, что экономика России уступала экономикам Италии, Канады и Бразилии, и практически полностью была зависимой от экспорта природных ресурсов.

Кроме того, он, со ссылкой на данные исследовательских организаций, указывает, что в России высокие показатели коррупции и социального неравенства, а также низкая продолжительность жизни у мужской части населения страны.

В то же время Обама утверждает, что «гнев (России) во многом был обращен против США», и именно этим, как заявляет бывший американский президент, объясняется «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН» и «активизация усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» РФ.

Отметим, первый том новой книги Обамы выпущен издательством Penguin Random House, она переведена на 25 языков мира.