Москва, , 10:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полномочным представителем правительства в Совете Федерации. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Полномочным представителем правительства в Совете Федерации стал Вадим Живулин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение о назначении Живулина подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Живулин занимал должность заместителя министра экономического развития РФ. В начале июня Мишустин освободил его от занимаемой должности.

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