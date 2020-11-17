Вашингтон, , 10:30 — REGNUM У Вашингтона и Анкары имеются разногласия по целому ряду регионов. Об этом по итогам переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, которые состоялись 16 ноября в Париже, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

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Он отметил, что на встрече стороны много обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе и на Кавказе.

«Они говорили […] также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о «разных местах» от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других регионов.

В Госдепе США добавили, что в ходе встречи в Париже с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом госсекретарь Майк Помпео подчеркнул «важность трансатлантического альянса и общей цели — единства НАТО». Также стороны отметили «важность политического примирения в Ливии в рамках политического процесса под руководством ООН» и необходимость борьбы с насильственным экстремизмом и подчеркнули пагубное влияние «Хезболлы» в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об обеспокоенности властей США тем, что Турция наращивает свой боевой потенциал в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Он отметил, что недавние действия Анкары носят очень агрессивный характер.

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