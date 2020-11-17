История вопроса

Байкал является самым глубоким и самым чистым резервуаром пресноводной воды на земле. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична. Проблема сохранности водоёма впервые на государственном уровне начали подниматься в позднесоветское время в связи с работой Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. После многолетних споров в 2013 году БЦБК был закрыт, однако вопрос экологии озера остаётся актуальным из-за активно развернувшейся туристической активности на берегах озера, работы каскада ГЭС на Ангаре, возможного строительства новых промышленных предприятий в природоохранной зоне озера, а также ГЭС на притоке Байкала в Монголии.