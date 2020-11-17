Москва, 17 ноября 2020, 10:21 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») предложили запретить использование пластиковой посуды в границах Байкальской природной территории.
Кроме того, предлагается ввести запрет на применение фосфатосодержащих моющих средств.
Также он считает возможным обязать владельцев судов использовать специальные реагенты для сточных вод и усилить ответственность за несоблюдение этого требования.
Напомним, что сохранение озера Байкал является приоритетом национального проекта «Экология».