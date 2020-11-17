Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM Новые состав и структура правительства Ростовской области станут известны после 20 декабря 2020 года. Об этом в телевизионном эфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Нынешний состав правительства работает до 20 декабря текущего года. В эти сроки коррективы, изменения в структуре работы, в кадровом составе очевидно будут. Хотя некоторые из них прошли, как вы видите. Кропотливая, очень непростая работа, но понятно, что в будущий период должны идти те, кто не только верит в достижение результата, но и делает всё, чтобы его достигнуть. И здесь предстоит работать именно с теми, кто готов работать, не считаясь со временем, меняя свой обычный ритм жизни, потому что многообразие просто очень большое. Если человек сюда приходит, он это делает добровольно, значит должен дорабатывать всё до результата. А результат — это оценка людей», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области произошли кадровые изменения. В отставку ушла министр здравоохранения Татьяна Быковская, от занимаемой должности был освобождён заместитель губернатора Василий Рудой.

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