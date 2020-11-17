Киев, , 10:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно делегировать депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Россию на переговоры о производстве вакцины от COVID-19. Об этом заявил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 16 ноября в эфире телеканала ZIK.

Парламентарий заявил, что отказ властей Украины от российской вакцины продиктован желанием некоторых представителей власти заработать на пандемии.

«Эти «циничные рожи» умышленно ведут политику так, чтобы зарабатывать. Они создают кризисы… чтобы потом эти кризисы решать за наш с вами счёт», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что власти Украины обратились бы к Медведчуку с просьбой о лицензионном производстве российской вакцины на территории страны, если бы были заинтересованы в благополучии собственных граждан.

«Президент Зеленский вместе с этим Шмыгалём (премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем — прим. ИА REGNUM) должны были обратиться к Медведчуку с такой просьбой. И тогда, вполне возможно, Украина начала бы производить вакцину от коронавируса самой первой в Европе после, разумеется, России», — подытожил Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке главы офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихта, Украина сможет получить вакцину от COVID-19 не раньше второго квартала 2021 года.

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