Киев, 17 ноября 2020, 10:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно делегировать депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Россию на переговоры о производстве вакцины от COVID-19. Об этом заявил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 16 ноября в эфире телеканала ZIK.
Парламентарий заявил, что отказ властей Украины от российской вакцины продиктован желанием некоторых представителей власти заработать на пандемии.
Он добавил, что власти Украины обратились бы к Медведчуку с просьбой о лицензионном производстве российской вакцины на территории страны, если бы были заинтересованы в благополучии собственных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценке главы офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихта, Украина сможет получить вакцину от COVID-19 не раньше второго квартала 2021 года.
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