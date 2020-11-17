Магас, , 10:00 — REGNUM В Ингушетии произошли кадровые назначения в администрации главы и правительства республики. Назначен новый управляющий делами руководителя республики. Эту должность занял Руслан Тамбиев, сообщили 17 ноября в пресс-службе главы субъекта.

Ранее, с февраля 2020 года, он занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Ингушетии — руководителя секретариата правительства республики. До этого Тамбиев долгие годы занимал различные посты в армии, дослужившись до полковника.

Последним местом службы его была должность начальника центра контроля космического пространства в Ногинске Московской области, где он проработал с декабря 2016 года по август 2019 года.

Вместо Тамбиева заместителем руководителя администрации главы и правительства Ингушетии назначен Магомет-Али Гадаборшев.