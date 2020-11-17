Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Законодательство Грузии не предусматривает порядок отказа от участия в парламентских выборах кандидатов в мажоритарные депутаты, которые прошли во второй тур. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 16 ноября сообщил руководитель юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани.

«Второй тур состоится 21 ноября, а не позднее 19 дней со дня проведения второго тура, это приходится на 10 декабря, Центральная избирательная комиссия должна составить окончательный, итоговый протокол выборов», — сообщил Сантуриани журналистам.

Он рассказал, что голосование пройдет на 17 мажоритарных округах страны, где победитель не определился в первом туре.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и участвовать во втором туре выборов.

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