Стокгольм, , 09:45 — REGNUM 16 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обратился к гражданам с печальным заявлением: в свете возросшего уровня распространения коронавирусной инфекции правительство страны вынуждено пойти на крайние меры и снизить предельное количество участников любых мероприятий с 50 до 8 человек.

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В своей статье политический обозреватель Sveriges Radio Томас Рамберг отметил, что при обращении к нации голос Лёвена звучал строже, чем обычно.

«Призывы Стефана Лёвена «выполнять свой долг» и «брать на себя ответственность» сегодня (16 ноября — прим. ИА REGNUM) прозвучали строже, чем когда-либо прежде. У любого, кто слушал премьер-министра, могло сложиться впечатление, что теперь запрещено приглашать друзей домой на ужин. Понятно, что теперь правительство более пессимистично смотрит на готовность людей добровольно стараться ограничивать распространение инфекции», — отметил Рамберг.

Как сообщало ИА REGNUM, данная мера вступит в силу 24 ноября и будет действовать в течение последующих четырех недель.

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