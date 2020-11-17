Уилмингтон, США, , 09:39 — REGNUM Кандидат в президенты США от американской Демократической партии Джозеф Байден, ранее заявивший о своем избрании на данный пост, призвал администрацию действующего главы государства Дональда Трампа к сотрудничеству во время передачи власти и прежде всего — в борьбе с пандемией. Он заявил об этом 17 ноября на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

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По словам Байдена, чем раньше члены его переходной команды смогут получить доступ к плану администрации США о вакцинации населения страны от коронавируса, тем более гладко, по мнению кандидата, будет произведена передача власти.

«Если мы не будем координироваться, могут быть новые смерти», — заявил Байден.

«Как мы распространим вакцину среди 300 млн людей? Каков план? Это серьезная задача», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома может стать менеджер предвыборного штаба демократа Джозефа Байдена — Джен О'Мэлли Диллон.