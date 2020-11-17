Нальчик, , 09:25 — REGNUM В Кабардино-Балкарии дан старт работе центра управления регионом. Он создан для сбора и анализа информации из различных источников, в том числе из обращений жителей республики по различным проблемам. Центр будет контролировать исполнение решений по этим обращениям, сообщили 17 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

«Параллельно ведется анализ запросов населения и выявление точек напряженности. На основе собранной информации формируется «тепловая карта» региона с целью повышения эффективности работы органов власти республики в решении своих задач», — говорится в сообщении.

Все данные, которые будут стекаться в единый центр управления регионом, должны послужить созданию плана по развитию социально-экономической деятельности в регионе.

Напомним, такие центры создаются в России по поручению президента РФ Владимира Путина. На днях дан старт работе центров в Дагестане и в Ингушетии.

Читайте также: В Дагестане открыли центр для работы с обращениями жителей