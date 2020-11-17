Москва, , 09:23 — REGNUM В настоящее время осуществляется переброска самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 17 ноября сообщает Минобороны России.

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«Саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, а также будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что для поисков и обнаружения взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США и Франция признают, что действия России помогли прекратить бои в Нагорном Карабахе, однако детали трёхстороннего соглашения о перемирии не до конца ясны.