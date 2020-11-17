Тбилиси, , 09:23 — REGNUM «Коридоры позора», которые планирует организовать в день парламентских выборов в Грузии партия «Единое национальное движение», является нарушением конституционного права граждан участвовать в голосовании. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 ноября сказал журналистам мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Представьте, если вот так станем, не имеет значения представители какой партии это будут, и избирателю, который имеет конституционное право пойти на выборы, кто-то нанесет оскорбление и помешает ему. Это — уголовное преступление», — заявил Каладзе.

Он подчеркнул, что попытки устроить «коридоры позора» будут выявлять и пресекать правоохранители. Мэр Тбилиси также отметил, что даже среди представителей оппозиции есть те, кто отмежевался от этой акции.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и участвовать в втором туре выборов. В партии «Единое национальное движение» предложили для тех, кто пойдет на второй тур выборов, возле каждого избирательного участка выстроиться цепью и устроить «коридоры позора».

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