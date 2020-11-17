Киев, , 09:10 — REGNUM Правительство Украины уволило руководителя Государственного космического агентства страны. Распоряжение №1432-р опубликовано на официальном сайте правительства.

«Уволить Усова Владимира Владимировича с должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона Украины «О государственной службе», — сказано в документе.

Исполняющим обязанности главы госагентства был назначен первый заместитель Усова Михаила Лева.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA, в рамках которой будет осуществляться мирное освоение Луны, Марса, комет и астероидов.

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