Киев, 17 ноября 2020, 09:10 — REGNUM Правительство Украины уволило руководителя Государственного космического агентства страны. Распоряжение №1432-р опубликовано на официальном сайте правительства.
Исполняющим обязанности главы госагентства был назначен первый заместитель Усова Михаила Лева.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA, в рамках которой будет осуществляться мирное освоение Луны, Марса, комет и астероидов.
Читайте также: Украина вступила в лунную программу NASA