Братислава, , 09:04 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что с пандемией коронавирусной инфекции «необходимо бороться, как когда-то с коммунистами».

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"С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус», — сказал он после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года парламент Словакии принял закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии (правила с 1948 по 1989 год) признана в этой стране преступной организацией.

Отметим, ряд постсоветских республик наряду с некоторыми странами, бывшими ранее в советской орбите влияния, пытаются построить свою идентичность на поругании своего советского прошлого. Очернение всего советского, а затем и российского становится частью их государственной политики.

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