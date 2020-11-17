Тбилиси, , 09:05 — REGNUM К поджогу в Тбилиси помещения избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия может быть причастен «вор в законе» Нодар Шукакидзе. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал перед журналистами Мелия.

В офисе штаба, расположенного в столичном районе Глдани, 16 ноября произошло возгорание, от которого пострадала внутренняя обстановка. Эксперты причину пожара не установили, но в ЕНД заявили, что в помещение якобы бросили бутылки с зажигательной смесью.

«Я назову причастных к этому конкретных лиц. Это «вор в законе» Нодар Шукакидзе, — сказал Мелия. — Он находится в тюрьме в Греции и тесно связан с глданским преступным миром и через своего брата Левана Шукакидзе контролирует избирательные процессы».

Лидер ЕНД заявил, что поджог якобы является реакцией на то, что во время голосования на парламентских выборах он обошел всех конкурентов.

Напомним, во время голосования 31 октября на Глданском избирательном округе не был выявлен победитель, так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. 21 ноября там должен пройти второй тур, но оппозиционные партии, в том числе и ЕНД, назвали прошедшие выборы «сфальсифицированными» и отказались от вхождения в парламент и дальнейшего участия в выборах.

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