Кемерово, , 08:55 — REGNUM Министр промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет сообщил о поступлении новой партии «Цефтриаксона». Медикаменты прибыли из Красноярска.

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«Сегодня ночью у нас пришла очередная партия медикаментов — это из Красноярска мы привезли «Цефтриаксон». Нехватку данного препарата выявил депутатский корпус в ходе проверок на выходных. «Цефтриаксона» мы привезли порядка 100 тысяч упаковок. В конце ноября привезем ещё дополнительно такой же объём. По «Цефтриаксону» вопрос дефицита лекарственных препаратов мы закрыли. Для вывозки лекарственных препаратов мы оперативно организовали с «СДС-Азотом» транспорт, отправили вчера его в Красноярск. Сегодня ночью груз прибыл», — уточнил Старосвет.

В настоящее время идёт расфасовка, маркировка и отправка медикаментов в аптеки.