Оттава, , 08:54 — REGNUM Власти Канады направят во Всемирный фонд по защите прессы при ЮНЕСКО 1 млн канадских долларов ($763 тысячи). О выделении дополнительного финансирования было объявлено накануне, 16 ноября, по итогам второй Глобальной конференции по свободе СМИ.

«Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр международного развития Канады Карина Гулд объявили о дополнительном финансировании в размере 1 млн (канадских —прим. ИА REGNUM) долларов для Глобального фонда ЮНЕСКО по защите средств массовой информации», — говорится в заявлении главы канадского МИД, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, фонд был учреждён Канадой и Великобританией для содействия расширению доступа средств массовой информации к правовой помощи.

Также стало известно, что правительства страны выделит 1,5 млн канадских долларов на проект по борьбе с инфодемией — необоснованной информацией в СМИ о коронавирусной инфекции, «для создания чёткого, основанного на фактах контента о COVID-19».