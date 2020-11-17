Оттава, 17 ноября 2020, 08:54 — REGNUM Власти Канады направят во Всемирный фонд по защите прессы при ЮНЕСКО 1 млн канадских долларов ($763 тысячи). О выделении дополнительного финансирования было объявлено накануне, 16 ноября, по итогам второй Глобальной конференции по свободе СМИ.
Напомним, фонд был учреждён Канадой и Великобританией для содействия расширению доступа средств массовой информации к правовой помощи.
Также стало известно, что правительства страны выделит 1,5 млн канадских долларов на проект по борьбе с инфодемией — необоснованной информацией в СМИ о коронавирусной инфекции, «для создания чёткого, основанного на фактах контента о COVID-19».