Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома может стать менеджер предвыборного штаба демократа Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники.

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Ожидается, что руководить аппаратом сотрудников Белого дома будет бывший советник Байдена Рон Клайн. Диллон, которая в период предвыборной кампании Байдена отвечала за использование цифровых технологий для сбора добровольных пожертвований, может стать заместителем Клайна.

Высокие посты при новом президенте США также могут получить старший советник Байдена Симона Сандерс и глава пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд. Байден 17 ноября проведёт пресс-конференцию в штате Луизиана, где, как ожидается, сообщит об этих планах.

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