Москва, , 08:32 — REGNUM Законопроект о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования) внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается создание комитета пользователей, состоящего из представителей страхового сообщества, к компетенции которого предлагается отнести вопросы рассмотрения правил осуществления деятельности оператора автоматизированной информационной системы страхования, тарифов на его услуги.

Появление централизованной системы хранения информации на страховом рынке с прямым участием Банка России позволит обеспечить эффективность функционирования такой информационной системы, установить высокие требования к качеству информации, в том числе за счет доступа к государственным информационным системам, информационным системам Банка России, а также высокий стандарт требований к защите информации, включая персональные данные, сведения, составляющие тайну страхования, уверены авторы.