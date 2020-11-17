Москва, , 08:26 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 17 ноября обсудит поправки, в соответствии с которыми Конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года, однако регионы получат право создавать конституционные советы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал ряд поправок в принятые Госдумой ранее в первом чтении президентские законопроекты, которые позволяют досрочно прекращать полномочия судьи в случае утраты им российского гражданства или совершения порочащего честь поступка. Подготовленной ко второму чтению поправкой уточняются основания досрочного прекращения полномочий судей.

Согласно одной из поправок, авторами которой стали депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются».

При этом регионы получат право создавать конституционные советы, действующие при законодательных (представительных) органах в конкретных субъектах РФ.

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