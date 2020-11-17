Киев, , 08:27 — REGNUM Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, пополнился российским актером Павлом Трубинером. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба минкультуры Украины.

«По представлению СБУ (Служба безопасности Украины) российский актер Павел Трубинер включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в украинское минкультуры 26 октября 2020 года поступило письмо от СБУ о включении российского актера в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, после чего соответствующим приказом МКИП от 16 ноября Трубинер был включен в данный список.

Отметим, актер Павел Трубинер сыграл около 80 ролей в различных фильмах и сериалах.